Mittwoch gegen 14 Uhr fiel Beamten im Zuge einer Streifenfahrt am Südring in Klagenfurt ein Mann auf. Dieser sprang immer wieder auf die Fahrbahn – teilweise sogar vor vorbeifahrende Fahrzeuge – und blockierte dadurch mehrfach die Fahrbahn. Dem nicht genug. In weiterer Folge querte der Mann, ein amtsbekannter 35-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen, trotz Rotlicht die Fahrbahn. Er ging auf den Streifenwagen zu und fing sofort an, die Beamten lautstark zu beschimpfen und anzubrüllen. Dabei zeigte er ständig den Mittelfinger und schrie die Beamten mit beleidigenden Worten an.

Die Polizisten mahnten den Mann ab und forderten ihn mehrmals auf, sein aggressives Verhalten einzustellen. Dieser verhielt sich weiterhin sehr aggressiv und uneinsichtig und ging in der Folge mit geballten Fäusten auf die Beamten zu. Daraufhin wurde der renitente und offensichtlich alkoholisierte Mann vorläufig festgenommen und zu weiteren Einvernahmen auf die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße gebracht, wo er einen Alkomatentest verweigerte. Der 35-Jährige wurde angezeigt und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.