Zwischen 29. April und 2. Mai haben sich unbekannte Täter am Dach des Kindergartens in Gnesau "ausgetobt". Laut Polizei stiegen sie auf das Flachdach, rissen vermutlich den dort montierten Blitzableiter aus seiner Verankerung und schlugen damit eine Plexiglaskuppel ein. Durch das so entstandene Loch warfen die Rowdies Steine, die am Dach verlegt waren. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf bis zu 1000 Euro.