Tanzschule "ChoreoDistrict" räumte bei Wettbewerben ab

Die Tanzschule "ChoreoDistrict - Tanzatelier Alpe-Adria" kehrte erfolgreich von ihrer Wettbewerbsteilnahme beim "Austrian Dance Cup" in Bad Ischl und von den "Dancestars" in Zell am See zurück und darf sich über Podestplätze freuen.