Diese Woche finden am Landesgericht Klagenfurt mehrere Drogenprozesse statt, bei denen es um Jugendliche geht. Am Montag und heute, Dienstag, stehen vier junge Männer vor Gericht, die in Summe fast zehn Kilogramm Cannabis verkauft haben. Zwei Männer müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie Minderjährigen Heroin überlassen haben sollen.