Zwischen Freitag, 29. April, und Sonntag, 1. Mai, wurde in der Damentoilette in einem öffentlichen WC in Feldkirchen von einem bisher unbekannten Täter ein Papier-Handtuchspender in Brand gesetzt und dadurch beschädigt. Dadurch und durch Rußbildung in der WC-Anlage kam es zu einem Sachschaden in noch unbekannter Höhe zum Nachteil der Stadtgemeinde.