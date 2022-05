Das Ende von alten Gas- und Ölheizungen in öffentlichen Gebäuden und der gleichzeitige Umstieg in das Netz der Regionalwärme nimmt weiter konkrete Formen an. Durch eine Initiative von Umwelt- und Energiestadtrat Christoph Gräfling und den Grünen wurden

bereits im vergangenen Jahr mehrere öffentliche Gebäude in der Feldkirchner Innenstadt an das Netz der Regionalwärme angeschlossen: Sporthalle, Begegnungszentrum, Volksschule, Mittelschulen, Polytechnische Schule, die Schule für Sozialbetreuungsberufe und die städtische Bestattung. "In all diesen Gebäuden wurde zuvor mit Öl- oder Gas geheizt", informiert Gräfling.