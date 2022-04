Nach der coronabedingten Unterbrechung findet heuer der Vierbergelauf wieder in gewohnter Art statt. Es werden die vier heiligen Keltenberge abgewandert. Die Wanderung über 52 Kilometer vollzieht den Sonnenlauf nach und widerspiegelt die vier Jahreszeiten des Jahreslaufes. Gestartet wird am Magdalensberg um Mitternacht, über den Ulrichsberg geht es für die Pilger weiter über den Veitsberg und gegen 16 Uhr werden die meisten am Lorenziberg angekommen sein.