Man schrammte um zwei Punkte knapp an der Marathondistanz vorbei, könnte man sagen. 40 Punkte standen auf der Sitzungstagesordnung des Feldkirchner Gemeinderates am Donnerstagabend. Mittendrin der Rechnungsabschluss für 2021. Das Minus im Budget fällt nun geringer aus, als befürchtet. Statt der prognostizierten 2,3 Millionen Euro hat man 370.000 Euro zu wenig. "Die Ertragsanteile sind um etwa zwei Millionen gestiegen, und bei der Kommunalsteuer haben wir ein Plus von 250.000 Euro", erklärte Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) dazu. "Die Feldkirchner Wirtschaft habe gut gearbeitet."Außerdem schlagen sich Projekte, die noch nicht gemacht wurden, aber deren Gelder schon da sind, abfedernd zu Buche. Bei den Gebührenhaushalten ist man überall im positiven Bereich. Treffner: "Der Abgang im Wasserhaushalt konnte auch abgebaut werden."