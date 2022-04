"Wie früher gehen die Gilden in die Planung, so als hätte es Corona nie gegeben“, berichtet der Faschings-Landespräsident Bruno Arendt und konnte sich über rege Beteiligung an der jährlich stattfindenden Landestagung der Kärntner Faschingsgilden freuen. Abordnungen der Kärntner Faschingsgilden trafen sich in der zukünftigen Faschings-Landeshauptstadt Spittal an der Drau, um über die Vorbereitungen zu berichten und mit Kollegen und Freunden Erfahrungen und Pläne auszutauschen.