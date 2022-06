Hokaheye Arena - ihr Name ist ebenso ungewöhnlich wie der Ort idyllisch ist, an dem sie errichtet wurde. "Hokaheye" kann übersetzt werden mit "Los! Auf geht's!". Der Ausruf wird dem berühmten Lakota-Krieger Crazy Horse zugeschrieben. Irmgard Wallner, ehemals bei einem Reiseveranstalter tätig, hat diesen Begriff als Namensgeber für die Kulturarena in ihrem kleinen privaten Garten am Sörgerberg gewählt. Sich in ihrer Pension einer Sache zu widmen, die sie begeistert, das war die Intention dahinter. "Und ich hatte schon immer eine Affinität zu Kunst und Kultur", erzählt Wallner. Auch der Wunsch, Live-Musik im eigenen Garten zu hören, wurde schließlich mit der "Sörgerbergkultur" verwirklicht. Familie und Bekannte helfen beim Organisieren und während der Veranstaltungen.