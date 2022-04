Aus einem Maturaprojekt heraus entstand die Idee, Absolventen, Lehrer und Oberstufenschüler für den guten Zweck zusammenzubringen. Am 8. Mai starten die Läufer des Teams „BRG Feldkirchen“ beim „Wings for Life Run“, um Querschnittslähmungen heilbar zu machen. Elena Knes (27) aus Feldkirchen, Lehrerin am BRG (Bundesrealgymnasium) und Obmannstellvertreterin des Absolventenvereins Feldkirchen, möchte dafür 50 Absolventen und 50 Schüler mobilisieren. Auf den Social-Media-Plattformen und auf der Webseite des Vereins wird für die Teilnahme geworben, um möglichst viele für die gute Sache zu gewinnen.