Am Freitag, dem 22. April, bemerkte der Besitzer (34) eines Selbstbedienungsladens in Feldkirchen, dass aus der dort aufgestellten Handkasse mehrere hundert Euro gestohlen wurden. Er brachte den Vorfall zur Anzeige und übergab den Beamten in der Polizeiinspektion Feldkirchen auch Bildmaterial von der Überwachungskamera aus dem Laden.

Die Polizisten führten umfangreiche Ermittlungen durch und konnten am Dienstag, dem 26. April, einen Verdächtigen (16) aus dem Bezirk Villach-Land ermitteln. Bei einer Außenstreife in Feldkirchen wurde der Bursch schließlich angehalten.

Im Zuge der Einvernahmen zeigte er sich sofort geständig. Er wurde angezeigt.