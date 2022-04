Bruder Wolfgang feiert seinen 60er

Es wird eine besondere Messe, die am 7. Mai um 16 Uhr in der Kirche Maria im Dorn in Feldkirchen gefeiert wird. Stadtpfarrer Wolfgang Gracher lädt nämlich zur Geburtstagsfeier ein. Der Seelsorger begeht seinen 60. Geburtstag. Nach der heiligen Messe gibt es eine Feier im Pfarrhof. Bruder Wolfgang Gracher bittet, von persönlichen Geschenken Abstand zu nehmen. Wer schenken will, der hat die Möglichkeit, in eine Spendenbox, die beim Fest aufgestellt wird, einzuzahlen. Mit dem Erlös möchte Gracher ihm wichtige Projekte unterstützen. Gracher hat das Amt des Stadtpfarrers im September 2016 übernommen – in turbulenten Zeiten. Sein Vorgänger Kurt Udermann wurde nach Verwerfungen abberufen. Gracher ist es gelungen, die damals entstandenen Gräben großteils zu schließen. Gracher wurde in Friesach geboren, hat Sozialpädagogik und Theologie studiert. Er wirkte unter anderem acht Jahre in Klagenfurt als Diakon, Priester, Religionslehrer und Jugendzentrumsleiter. Vor dem Wechsel nach Feldkirchen arbeitete er sieben Jahre in Völkermarkt und ein Jahr in Stadlau.