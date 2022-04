Langsam aber sicher kehrt auch an der Universität Klagenfurt, der Gustav Mahler Privatuniversität sowie der Pädagogischen Hochschule und den fünf Fachhochschulen in Kärnten der "Vor-Corona-Alltag" wieder ein. An der Alma Mater wird kein G-Nachweis mehr überprüft. Allerdings wird bis 1. Mai weiterhin streng auf die FFP2-Maskenpflicht gesetzt. Diese gilt bis dahin in allen Innenbereichen der Universität, während aller Lehrveranstaltungen sowie in der Bibliothek. Im Buffetbereich darf die Maske zum Essen abgenommen werden. Bei Konsumation von Getränken muss sie zwischen den Schlucken aber wieder aufgesetzt werden. Ab 2. Mai fällt die Regelung, das Maskentragen wird dann aber weiterhin "empfohlen". Die Hörsäle und Seminarräume sind bereits jetzt wieder zu 100 Prozent besetzt. Nur in Einzelfällen werden Lehrveranstaltungen noch digital angeboten.

Am Universitätssportinstitut (USI) gilt: Alle Kurse finden derzeit ohne Einschränkungen statt. Anpassungen sind aber jederzeit möglich. Das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen, ausgenommen beim Sporteln und in den Feuchträumen.

Keine Regeln für Musiker

Für die Studierenden der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik gibt es derzeit überhaupt keine Einschränkungen mehr. "Unsere Corona-Ampel steht auf Grün. Die Maskenpflicht sowie die Abstandsregel wurden aufgehoben, beides wird aber weiterhin empfohlen. Alle Lehrveranstaltungen finden wieder in Präsenz und ohne Personenlimit statt", weiß Axel Maier, Sprecher der Einrichtung. Er geht davon aus, dass dieser Normalbetrieb zumindest bis Ende Juni hält.

Maskenpflicht an PH

Das aktuelle Corona-Konzept der Pädagogischen Hochschule sieht keine G-Regeln mehr vor, die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen bleibt mit einigen Ausnahmen aber bestehen. So darf sie in der Cafeteria und bei Getränkeautomaten abgenommen werden. Während der Lehrveranstaltungen können Lehrende sowie vortragende Studierende ebenfalls darauf verzichten.

FH lockert Maßnahmen

Auch bei den fünf Fachhochschul-Standorten in Klagenfurt, Villach, Spittal und Feldkirchen ist der G-Nachweis komplett gefallen. "Der Zugang zu den Bildungseinrichtungen ist seit vergangener Woche wieder uneingeschränkt möglich", bestätigt Sprecherin Petra Bergauer. Mit Dienstag ist auch die generelle Maskenpflicht gefallen. Allerdings: Die Maske kann individuell durch den Lehrveranstaltungsleiter angeordnet werden.