Rupert Ofers Wein mit Charakter und Körper ist in aller Munde

Auf 1,2 Hektar baut Rupert Ofer am Wachsenberg Wein an. Seit dem Vorjahr ist er Obmann des Weinbauvereins Feldkirchen/Ossiacher See. Am 30. April lädt er zur Jahrgangspräsentation in den Amthof.