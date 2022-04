Am Montag um 9.15 Uhr führte ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen in einem Waldstück in Ebene Reichenau Holzschlägerungsarbeiten durch. Er war mit dem Ablängen von Baumstämmen mit einer Motorsäge beschäftigt, als ein Baumstamm ins Rollen kam und ihn von hinten im Beckenbereich traf und einklemmte. Er konnte sich selbst befreien und seine Ehefrau verständigen, die die Rettungskette in Gang setzte.