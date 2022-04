Nicht nur in Österreich, auch in der Slowakei, in Polen und in Tschechien haben viele vor dem Krieg geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer ein neues Zuhause gefunden. Allerdings fehlt es in anderen Ländern an humanitärer Hilfe. Petruse Havelkova, Gründerin des Vereins "Österreich ist unser Zuhause" in Feldkirchen, hat deswegen am Samstag einen Kleinbus voll mit Sachspenden in die Slowakei geschickt. Die gebürtige Tschechin wurde dort vom "Familienzentrum Sonne" kontaktiert. "Leider haben diese Länder kein so gutes Sozialsystem wie Österreich. Humanitäre Organisationen bitten deswegen um Hilfe aus dem Westen", sagt Havelkova.