Das Antoniusheim in Feldkirchen wurde zu einem Aufnahmezentrum für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer umfunktioniert. Die Caritas Kärnten hat das Quartier für den Einzug der Schutzsuchenden vorbereitet. Diese treffen bereits Anfang Mai ein, bis zu 47 Personen können dort Zuflucht finden. "Wir gehen davon aus, dass wir zu 100 Prozent ausgelastet sein werden", heißt es von der Caritas Kärnten.

Derzeit befinden sich die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer als tempöräre Lösung noch in Notquartieren. "Wir sind bemüht, dass sich das bald ändert." In dieser Woche werden die letzten Möbelstücke eingeräumt, nächsten Dienstag wird dann im Zuge eines "Social Cooperate Day" mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wiener Städtischen alles geputzt. Bis Mai soll der leerstehende Trakt, in dem früher die Kreuzschwestern beherbergt wurden, einzugsbereit sein.

Aufruf: Sachspenden benötigt

Allerdings werden noch Hygiene- und Reinigungsartikel benötigt. Deshalb bittet die Caritas die Bevölkerung um Spenden. Von Montag bis Freitag können zwischen 9 und 13 Uhr Hygienepakete (Zahnpasta, Zahnbürste, Shampoo, Duschbad, Creme, Deo, Bürste, Damenbinden, Windeln, Babycremen etc.), Putzmittel, Geschirrtücher und Ähnliches im Kindergarten des Antoniusheims abgegeben werden. Untenstehend befindet sich eine genaue Liste der benötigten Artikel. Frau Daniela Rindler, Leiterin des Kindergartens, und ihr Team nehmen die Sachspenden entgegen.

Die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer ziehen bereits Mitte nächster Woche ein. Die Caritas sorgt als Quartiergeber auch für die Verpflegung. So bekommen die Menschen in der Unterkunft Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Die Malhzeiten werden in der Küche des Kindergartens "Antoniusheim" mitgekocht.

Anlieferzeiten für Sachspenden: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Kindergarten des Antoniusheim Himmelbergstraße 5