Per Dekret, das von Landeshauptmann Peter Kaiser, Bildungsdirektorin Isabella Penz und dem Vorsitzenden des Zentralausschusses für allgemein bildende Pflichtschulen, Stefan Sandrieser kürzlich verliehen wurde, dürfen sich jetzt drei Pädagogen als Schulleiter bezeichnen.

Bildungsreferent Kaiser hebt die Leistungen der Pädagoginnen und Pädagogen besonders während der Corona-Krise hervor. Hier gab es vor allem viele administrative Aufgaben, mit denen die Schulleiter konfrontiert waren. „In erster Linie sind Schulleiter aber nicht Manager, sondern Pädagogen und erfüllen eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, da die heutigen Schülerinnen und Schüler die Zukunft unseres Landes sind“, sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz. Auch Stefan Sandrieser, Vorsitzender des Zentralausschusses für Allgemein bildende Pflichtschulen (APS) in Kärnten, betont die permanent steigernden administrativen Herausforderungen: „Schon vor Corona ist der Arbeitsaufwand drastisch gestiegen. Die Dekretverleihung ist eine Wertschätzung ihrer Arbeit vonseiten des Landes.“