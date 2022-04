Offenbar haben Cyberkriminelle ihre Taktik wieder geändert. Sogenannte Phishing-Mail-Attacken wurden von den Online-Betrügern in der Vergangenheit vor allem im Namen von bekannten Bankinstituten verschickt. Aktuell sind laut Arbeiterkammer-Konsumentenschützer Michael Tschamer allerdings vermehrt perfekt gefälschte A1-Telefonrechnungen im Umlauf.

Die Masche der Kriminellen ist wohlüberlegt. Im E-Mail wird vorgegeben, dass die Telefonrechnung zweimal bezahlt wurde. Texte und Aussehen der E-Mails sind dabei täuschend echt an das der Unternehmen angepasst und somit kaum von Originalen zu unterscheiden.

Allerdings: Um das vermeintliche Geld der behaupteten "doppelt bezahlten Rechnung" rückerstattet zu bekommen, soll auf einen mitgeschickten Link geklickt werden. Und genau das muss die Adressaten stutzig machen. Denn A1 informiere Kunden entweder per Brief, telefonisch oder über das A1-Portal, aber niemals per E-Mail. Schnappt die Falle der Betrüger dennoch zu, kommt es in vielen Fällen zu finanziellen Schäden, die in die Tausenden gehen können. "Klicken Sie auf keinen Fall irgendwelche Links an und löschen Sie die E-Mail sofort", rät Tschamer eindringlich.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

"Die Absenderadresse sollte als Erstes von Konsumentinnen und Konsumenten überprüft werden, um auf den Betrug aufmerksam zu werden", weiß Tschamer. Eine weitere Maßnahme ist die Überprüfung des falschen Links mittels eines sogenannten Mouseovers. Die Maus wird einfach über den mitgeschickten Link gehalten und in der linken unteren Ecke der offenen Seite wird sofort ersichtlich, ob es sich um eine vertrauenswürdige oder dubiose Webseite handelt.

AK-Präsident Günther Goach empfiehlt: "Konsumentinnen und Konsumenten sollten keine Scheu davor haben, sich bei Fragen an den Kärntner Konsumentenschutz zu wenden. Experten stehen mit Rat und Hilfe zur Seite!"