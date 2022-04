Drei Jahre hieß es warten. Das letzte Frühlingsfest vom Marktplatz Mittelkärnten ging 2019 über die Bühne, danach begrub die Covid-Pandemie das Vergnügen unter sich. Heuer ist damit Schluss. "Das Fest findet am Samstag, 23. April, statt." Das sagte Nikolaus Riegler, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt und Stellvertreter von Marktplatz-Obfrau Ingrid Bachler, bei einem Voraus-Stelldichein anlässlich des Festes in der "Hirter Genusstheke" in der Klagenfurter Koschatstraße am Mittwoch. Es müsse schon ein "Hurrikan samt Hagel" kommen, um das Vorhaben zu verhindern.