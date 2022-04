Der gebürtige St. Veiter hat in seiner weltweiten Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mittlerweile mehr als 100 Restaurants von den USA bis nach Japan. Vor fünf Jahren bekam Starkoch Wolfgang Puck einen Stern am Walk of Fame, am Dienstagabend wurde er bei den "Köpfen des Jahres" aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen für sein Lebenswerk geehrt.

Vor der Laudatio, die von Spitzengastronom Hannes Tschemernjak mit vielen Emotionen gehalten wurde, schickte Puck eine Videobotschaft aus Los Angeles. Er bedankte sich für die Lebenswerk-Auszeichnung, betonte aber: "Ich bin erst am Anfang!" Und er fügt, in Anspielung auf seinen Akzent mit einem breiten Lächeln hinzu: "Das nächste Mal nehme ich einen Professor, der mir besser Deutsch lernen kann." Die Sympathien der Gäste im Saal waren ihm damit sicher.

Hier die Videobotschaft: