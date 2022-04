Eine Gala bildete den stimmungsvollen Rahmen für eine besondere Veranstaltung: In den Räumlichkeiten der Kleinen Zeitung in Klagenfurt standen die "Köpfe des Jahres" der Bezirke St. Veit und Feldkirchen im Mittelpunkt. Bis Silvester konnte für den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden – seitdem mussten sich die Nominierten gedulden. Am Dienstagabend wurden die Sieger der jeweiligen Kategorien – im Beisein zahlreicher Ehrengäste – schließlich feierlich präsentiert.