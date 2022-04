Martin Hinteregger wird schon bald ein eigenes Restaurant eröffnen. Der Kärntner Fußballprofi hat ein Lokal in Kronberg, einer Stadt in der Nähe seiner Wahlheimat Frankfurt, erworben und sich damit einen Traum erfüllt: "Ich bin in einem Gasthaus groß geworden, weil meine Mama jahrelang als Kellnerin in Sirnitz gearbeitet hat. Es hat mich sehr interessiert und ich wollte es schon immer mal ausprobieren", sagt der Eintracht-Frankfurt-Profi.