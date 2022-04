Großbrand, Jobben am Bauernhof und eine WG der Nachhaltigkeit

In Arriach brannte ein Bauernhaus bis auf die Grundmauern nieder, ein japanischer Student jobbt in Kärnten, am Mittagskogel bildet sich eine Wohngemeinschaft und am Wauberg wurde wieder gegraben. Der Video-Wochenrückblick.