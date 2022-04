"Der Herr Bundespräsident und seine Frau waren etwa zwei Stunden bei uns am Hof. Es war ein sehr netter Besuch", fasst Bio-Bauer Clemens Dörfler vom Biohof Gut Grosshard das Treffen mit Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung zusammen. Bevor das Staatsoberhaupt und seine Frau am Dienstag bei der Gedenkveranstaltung anlässlich der Deportation der Kärntner Sloweninnen und Slowenen vor 80 Jahren teilnehmen, genossen die beiden am Ostermontag die Schmankerl gemeinsam mit Dörflers Familie in Powirtschach bei Feldkirchen. Kredenzt wurden unter anderem Reindling, Eier, Schinken und Würstel.

Drei Generationen leben derzeit auf dem Biohof © Sonstiges, KK

Clemens Dörfler und seine Familie halten Holstein-Friesian Kühe auf ihrem Bio-Bauernhof © Sonstiges, KK

Begeistert zeigten sich Van der Bellen und Schmidauer nicht nur von der Osterjause, sondern auch vom Hof. Der in bereits fünfter Generation geführte Betrieb wurde 2012 um einen Freiluftstall inklusive automatisiertem Melksystem für die Holstein-Friesian Kühe erweitert. Die Tiere bestimmen so den Zeitpunkt des Melkens selbst. Außerdem ist der Biohof nahezu energieautark. Die benötigte Energie kommt vom eigenen Wasserkraftwerk und von einer Hackschnitzelheizung. "Wie die Familie Dörfler hier lebt und wirtschaftet, ist beeindruckend", zeigten sich die Besucher aus Wien begeistert.