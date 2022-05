Gerade wird das Geschäft mit Ware befüllt, am Donnerstag, dem 5. Mai wird eine Pepco-Filiale im Milesipark in Feldkirchen eröffnen. "Wir sind fleißig am Einräumen", sagt Filialleiter Doris Pachler-Taferner. Der Diskonter "Pepco" in Feldkirchen ist nach den eröffneten Geschäften in Klagenfurt, in Villach, in Spittal und in Wolfsberg die fünfte Filiale in Kärnten. 41 Filialen wurden seit Herbst in Österreich eröffnet. Davor war in den Geschäftsräumlichkeiten in Feldkirchen ein Fitnesscenter zu finden.