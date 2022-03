Facebook

Das Konzert ist der erste Auftritt seit Beginn der Corona-Krise © KK/ Musikschule Feldkirchen

Die Musikschule Feldkirchen veranstaltet am Donnerstag, 31. März, dein Pop- und Rockkonzert im Amthof. "Wir spielen ein breites Spektrum an Pop- und Rocknummern, die von unseren Schülern vorgeschlagen wurden", erklärt der Lehrer für Schlagwerk Siegbert Grünanger. Organisiert wird das Konzert vom gesamten Lehrkörper der Musikschule. "Bei uns ist es so, dass die Schüler Lieder vorschlagen und einer davon wird zum 'Song of the Week', alle Schüler lernen das Stück und bei der Aufführung wechseln sich die Schüler pro Song ab", sagt Grünanger. Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule sind in zwei Bands aufgeteilt. Die "Juniors"- Band besteht aus zwölf Schülern, "die ältere Band besteht aus neun Musikerinnen und Musiker."