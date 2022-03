Facebook

Omikron stellt Schüler und Lehrer erneut vor Probleme © Weichselbraun

Omikron treibt die Infektionszahlen ordentlich in die Höhe. Das schafft neue Probleme, nämlich quarantänebedingte Ausfälle von Mitarbeitern in Betrieben und Institutionen. Vor allem in Schulen ist die Lage angespannt. Regelmäßige Ausfälle innerhalb des Lehrkörpers und bei den Freizeitpädagoginnen reißen beispielsweise personelle Lücken in der Volksschule Feldkirchen: "Den Höhepunkt gab es am Standort in den zwei Wochen vor den Semesterferien, dort mussten wir auf äußerst kreative Lösungsmöglichkeiten zurückgreifen, um einen Unterricht gewährleisten zu können", erklärt Direktorin Barbara Kullnig. Die krankheitsbedingten Ausfälle zu überbrücken, das fordere sehr viel Engagement, Durchhaltevermögen und gegenseitige Unterstützung innerhalb des Kollegiums. Aktuell befinden sich vier Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne und ungefähr 35 Schülerinnen und Schüler. Vor den Semesterferien waren mehr als zehn Lehrer nicht vor Ort und fast 100 Schüler in Quarantäne. "Die Zahlen verbessern sich, ein Ende ist aber leider derzeit noch nicht in Sicht", sagt Kullnig.