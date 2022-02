Facebook

Orkanartige Böen haben am Montag Skilifte stillgelegt und schlechtes Wetter ins Land geblasen: Einige Wetterstationen meldeten gegen 17.30 schon leichten Schneefall – in Döllach zum Beispiel, in Mallnitz, in Arriach, auf der Villacher Alpe, auf der Gerlitzen, aber auch in Friesach und Weitensfeld. Bis in der Früh, so die Prognose der Meteorologen, soll der Schneefall dann aber wieder "abklingen".

Für erste Verkehrsbehinderungen hat die weiße Pracht am Montag aber gereicht. Antenne Kärnten meldete Probleme durch Schneeverwehungen zwischen Ebene Reichenau und Himmelberg. Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge gilt bei Fahrten über den Katschberg, über die Turrach, über die Flattnitz und auf den Falkert (Stand 17.30 Uhr).