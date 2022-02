Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kohlmeise flogt auf den ersten Platz © Birdlife/Michael Dvorak

Seit vielen Jahren ruft die Vogelschutzorganisation "BirdLife" die Menschen zwischen 6. und 17. Jänner auf, an einem Tag eine Stunde lang die Vögel an den Futterhäuschen, in den Gärten oder in Parks zu zählen. Die Meldungen werden dann an "BirdLife" übermittelt. Ziel ist es, sich einen Überblick über den Bestand an gefiederten Gesellen zu verschaffen.

In ganz Kärnten nahmen heuer 1967 Vogelfreunde an dieser "Stunde der Wintervögel" teil.