Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SPÖ will Geld für Kultur. Im Bild: Szene aus der diesjährigen Sommeroper © Schusser

Charakteristisch für die SPÖ-Politik aktuell in Feldkirchen ist das massive Aufreten durch das Einbringen von Anträgen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der selbstständige Antrag eingebracht, man möge eine Offensive starten zwecks Unterstützung der Kulturschaffenden in der Stadt - mit 50.000 Euro. Gemeinderätin Isabella Breiml brachte das Ansinnen vor. Man könne auch während der Pandemie "mehr passieren" lassen in der Stadt, was die Kultur betreffe. Dafür müsse man den Kulturschaffenden aber unter die Arme greifen.