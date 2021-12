Facebook

Schuschnig übergab die Spazierraupe © KK/Büro Schuschnig

Kleinkinder nehmen bereits ab den ersten Monaten ihres Lebens am Straßenverkehr teil und werden früh für ihr späteres Verhalten geprägt. Deshalb ist es laut Experten wichtig, bereits in der Kleinkinderziehung und der Elementarpädagogik das Bewusstsein für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu schaffen. Im Rahmen der Aktion "Bewusst sicher" werden im Kindergartenjahr 2021/22 in insgesamt 250 Workshops ("Das kleine Straßen 1x1") rund 3.200 Kindergartenkindern die Grundlagen altersgerechter Verkehrserziehung nähergebracht. Den Kindern wird von speziell auf die frühkindliche Vermittlung geschulten Verkehrssicherheitsexperten von ÖAMTC und AUVA auf spielerische Art das richtige Verhalten im Straßenverkehr vermittelt. Zusätzlich werden in Kooperation mit dem ÖAMTC Kärnten insgesamt 250 Spazierraupen mit Reflektoren für die Kindergärten zur Verfügung gestellt.