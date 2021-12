Facebook

Flutlicht sorgt beim Nachskilauf für Durchblick © KK/Region

Bei vielen Kärntnern kommen nostalgische Gefühle auf, wenn sie an die Simonhöhe denken, haben sie doch hier in den Wimitzer Bergen das erste Mal die Skier angeschnallt. Das Skigebiet der Gemeinde St. Urban bietet 15 präparierte Pistenkilometer. Als Besonderheit gibt es seit dem Jahr 2020 die digitale Liftkarte. Das Ticket kann man zu Hause über eine App erwerben und sofort auf die Piste starten. Das Anstehen an der Kassa und das Einlesen der Skikarte am Drehkreuz entfällt. Die Simonhöhe ist das erste Skigebiet mit diesem praktischen Service.