Erste positive Bilanz des Pilotprojekts: 938 Fahrgäste wurden bereits mit Shuttle im Gebiet zwischen Ossiach und Steindorf befördert. Aktion soll jetzt in den Regelbetrieb übergehen.

Sebastian Schuschnig will das Projekt in den Regelbetrieb übernehmen © KK/Büro Schuschnig

Ende Juni startete am Ossiacher See der Pilotbetrieb eines neues Mikro-Systems, was den öffentlichen Verkehr betrifft: Ein Postbus-Shuttle versorgt seither das Gebiet von Ossiach bis Steindorf mit einer bedarfsorientierten und digital buchbaren Mobilitätslösung. Eine Zwischenbilanz der ersten 100 Tage zeigt, dass die Nachfrage nach dem neuen Öffi-Konzept erfreulich groß ist.