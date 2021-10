Wehren wurden in Liebenfels an Einsatz gehindert. Betroffener Landwirt entschuldigte sich. Er wird jetzt aber eine Rechnung für den Einsatz zugestellt bekommen.

Ein Reisighaufen wurde trotz Abbrennungsverbot in Glantschach angezündet. Dann kam es zum Zwischenfall © KK/FF Liebenfels

Nach dem Vorfall vom 25. September, zwei freiwillige Wehren wurden zu einem Brandeinsatz in Glantschach in der Gemeinde Liebenfels gerufen und im Zuge dessen beim Einsatz behindert und beschimpft, richteten sich die zuständigen Kommandanten in einem persönlichen Brief direkt an den Gemeinderat. Dieser wurde von Bürgermeister Klaus Köchl (SPÖ) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am 4. Oktober verlesen.