Experte ortet Wilderei"In Österreich werden Wölfe heimlich und illegal erlegt"

Im Vergleich zu den Nachbarländern sei die Wolfspopulation in Österreich niedrig, sagt Kurt Kotrschal, Leiter des Wolf Science Center in Wien. Er sieht illegale Abschüsse als Ursache. Kärntner Jäger und Wolfsexperte kontern: "Das sind Hirngespinste."

Werden Wölfe illegal abgeschossen? Wolfsexperten sind sich uneinig, ob diese These stimmen kann (Symbolfoto) © RioPatuca Images - stock.adobe.c

In Kärnten und Osttirol hat heuer die Zahl der Wolfssichtungen und Schafsrissen deutlich zugenommen. Das Land hat mittlerweile zwei Wölfe in Oberkärnten und im Raum Villach-Land zum Abschuss freigegeben. Doch eigentlich sei die Population im Vergleich zu jener in Österreichs Nachbarländern niedrig, sagt Kurt Kotrschal, Leiter des Wolf Science Center in Wien. Er hält das für das Ergebnis von Wilderei: "Das zeigen uns alle Modellrechnung."