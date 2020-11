Ab Anfang Dezember kann man sich an drei Tagen in der Woche kostenpflichtig testen lassen. Damit will man den Gästen so viel Sicherheit wie möglich bieten.

Auf der Turracher Höhe wird beschneit und ein Covid-Testzentrum eingerichtet © KK/BERGBAHNEN

Immer am Montag, Mittwoch und Freitag wird im örtlichen Feuerwehrhaus getestet. "Mittels Schnelltest oder Antigentest", informiert Marketingleiterin Elke Basler. Das Rote Kreuz testet, ein Wiener Labor wertet die Tests aus. Die Testungen werden nicht nur den Schigästen angeboten, sondern jedem. Wer sich testen lassen will, zahlt 29 Euro für einen Antigentest und 120 Euro für einen PCR-Test. Für die Anmeldung gibt es ein Onlineportal. Basler: "Die Logistik wurde so aufgebaut, dass der Test am Tag danach um 8 Uhr in der Früh im Wiener Labor ist, dann hat man das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden." Das gilt für den PCR-Test, beim Antigentest steht das Ergebnis innerhalb von ein bis zwei Stunden fest. Montag und Freitag ist das Testzentrum von 8 bis 13 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 12 bis 16 Uhr.