In diesem Bereich soll – Genehmigungen vorausgesetzt – die Tiefgarage in den Felsen gebaut werden © KLZ

Die Bergbahnen Turracher Höhe verzeichnen an Spitzentagen einer Saison rund 6500 Tages-Skigäste. Ein schon lange bestehendes Problem ist die Kapazität bei den Parkplätzen. Nun arbeitet man an einem großen Projekt, um dieses Problem zu lösen. In einen Felsen an der westlichen Seite des Turracher Sees soll eine Tiefgarage gebaut werden. „Wir würden dadurch für 500 Autos Platz schaffen“, sagt Fritz Gambs, Geschäftsführer der Bergbahnen Turracher Höhe.