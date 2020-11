Eingezäuntes Areal in St. Ruprecht für Hunde. Sollte Bedarf gegeben sein, sollen Hundewiesen auch in Markstein und Waiern entstehen.

Die Hundespielwiese in St. Ruprecht © pixelworld.at/Frank Lampl

In St. Ruprecht unter dem "Kogel" ist die neue Feldkirchner Hundewiese entstanden. „Ich bin selbst Besitzer unseres Familienhundes Flint und weiß deshalb aus persönlichen Erfahrungen, wie komfortabel ein eingezäunter Platz für die Hunde sein kann. Auch in zahlreichen Gesprächen mit den Gemeindebürgern ist diese Idee entstanden, da gerade in Siedlungsgebieten der Bedarf an ausgewiesenen Hundeplätzen besteht“, so Bürgermeister Martin Treffner.