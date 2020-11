Facebook

Die Zahl der Neuinfizierten in Mittelkärnten steigt

Die Zahl der an Corona erkrankten Personen sinkt in Kärnten vorerst nicht. In Mittelkärnten steigt die Zahl der positiven Testungen stetig an. Die veröffentlichen Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zeigt die Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Waren es am 4. November noch 133 Infizierte in St. Veit, sind es mit 17. November 421 - ein Anstieg von 288 Neuinfektionen. In Feldkirchen gab es im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 136 Fällen, mit 17. November sind 224 Personen positiv getestet worden (Zahl bezieht sich auf die letzten sieben Tage).