Manfred Schusser lädt zur Ausstellung © KK/Schusser

„Maskengesichter“ lautet der Titel der Ausstellung, die

derzeit im Feldkirchner „KunstRaum“ zu sehen ist. In dieser stellt der Feldkirchner Fotograf Manfred J. Schusser seine Werke aus, auf denen Menschen mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen sind. Die Ausstellung wird aufgrund des großen Erfolges verlängert – sie endet demnach nicht am 21., sondern am 28. November. Die Ausstellung hat auch eine karitative Komponente: Und zwar wird dabei für „Kärntner in Not“ gesammelt.