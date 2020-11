Frau appelliert ehrlich zu sein. Jeder bekomme seine Hilfe, man lege dann nur eine bessere Schutzausrüstung an. Rettungssanitäterin ist gemeinsam mit ihrem Partner in Quarantäne.

Sanitäterin hat sich im Rettungswagen angesteckt © KLZ/Jürgen Fuchs

"Da beginnt man wirklich an der Gesellschaft zu zweifeln und überlegt, ob man sein Ehrenamt überhaupt noch ausüben will." Eine freiwillige Rettungssanitäterin der Johanniter, die anonym bleiben will, ist verzweifelt. Sie befindet sich Corona-positiv in Quarantäne. Eine Patientin soll ihre Infektion verschwiegen und sie angesteckt haben.