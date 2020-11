Ein Unfall in Feldkirchen forderte am Montag drei Verletzte. Bei einer Tankstellenausfahrt kam es zu dem Zusammenprall.

Ein Unfall in Feldkirchen forderte am Montag drei Verletzte. © Kanizaj

Am Montag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 87 Jahre alter Mann aus Klagenfurt in Feldkirchen auf der Ossiacher Straße in Richtung St. Veit/Glan, am Beifahrersitz war seine 79 Jahre alte Gattin. Zur selben Zeit fuhr ein 60 Jahre alter Mann aus Villach von einer Tankstelleneinfahrt heraus auf die Ossiacher Straße, wodurch es zu einem Zusammenprall dieser beiden Fahrzeuge kam.