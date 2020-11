Feldkirchen Fahrt mit 2,4 Promille: Lenker ist Führerschein für 14 Monate los

Bei seiner Fahrt, so belegt es ein Video, gefährdete Feldkirchner andere Verkehrsteilnehmer. Akt geht an die Staatsanwaltschaft, Höhe der Strafe wird erst festgelegt.

Der Lenker überquerte immer wieder Leit- und Sperrlinien © Screenshot Video

Für großes Aufsehen sorgte vor wenigen Tagen ein Video, das einen Alkolenker bei seiner überaus gefährlichen Fahrt durch Feldkirchen zeigte. In mehr als zwei Minuten war zu sehen, wie der Lenker immer wieder über die Mittel- oder Sperrlinie fuhr in einer Kurve sogar einen Bus touchierte. Die Fahrt endete schließlich - das war auf dem Video nicht mehr zu sehen - in einem Straßengraben in Poitschach bei Feldkirchen. Und auch mit der Abnahme des Führerscheines.