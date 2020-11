Facebook

Franziska Ebner-Ptok spricht im Rahmen der „Familienfreitage“ über „Friedvolle Elternschaft“ © Markus Traussnig

"Der Friede in der Welt beginnt am Wickeltisch", ist Franziska Ebner-Ptok überzeugt. Diese Erkenntnis hat die 34-jährige Feldkirchnerin im Laufe ihrer Ausbildung zur Familien- und Safe-Mentorin erlangt. Denn: "Aufgrund von Bildungs- und Entwicklungsforschung weiß man heute, dass die drei ersten Lebensjahre die prägendsten sind." Ebner-Ptok begleitet Familien in Gruppen-Coachings, derzeit vor allem online, und gibt ihr Wissen in Vorträgen weiter.