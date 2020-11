Der Kärntner Ideen-Entwickler und Aktivist Reinhard Eberhart plant im Skigebiet Simonhöhe die Kunstinstallation "for distance". Am 5. Jänner wird das Werk in Szene gesetzt.

So sollen das "for distance"-Raster auf der Simonhöhe aussehen © for distance (Janda Design)

"Die Welt braucht wieder positive Signale", sagt der Kärntner Aktivist und Ideen-Entwickler Reinhard Eberhart. Mitt einer "Kunstausstellung" im Skigebiet Simonhöhe will er plastisch darstellen, wie trotz Abstandshaltung ein halbwegs normales Zusammentreffen von vielen Menschen wieder möglich sein kann.Die Installation, die am 5. Jänner in Szene gesetzt wird, nennt sich "for distance" und soll an den heuer verstorbenen Verpackungskünstler Christo erinnern.