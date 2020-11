Küchenchef Franz Resch verarbeitet in der Küche des Stifthotels in St. Georgen ausschließlich Produkte aus der Region. Seine Spezialität sind geräucherte Produkte.

In Mittelkärnten am Markt

Franz Resch vor der Räucherkammer im Stiftsgarten © STEGER, Wieser

In der Küche des Stiftshotels in St. Georgen am Längsee werden ausschließlich Kärntner Produkte verarbeitet. „Der Weg der Lebensmittel in unsere Küche soll so kurz wie möglich sein“, sagt Franz Resch.