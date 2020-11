Unfall am Ossiacher See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei einem Unfall in Annenheim am Ossiacher See wurde eine 75-Jährige aus Steindorf verletzt (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Rehfeld

Am Ossiacher See kam es Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau aus Steindorf war gegen 19.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Ossiacher Straße von Villach in Richtung Feldkirchen unterwegs. In Annenheim kam sie aus bisher unbekannter Ursache mit dem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 30 Meter halb auf der Fahrbahn und halb auf dem Straßenbankett. Dabei beschädigte sie mehrere Straßenleitpflöcke.