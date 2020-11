Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Teststraße in Feldkirchen © Manfred Schusser

Das Land Kärnten und das Rote Kreuz haben es sich zum Ziel gesetzt, in jedem Bezirk eine Corona-Teststraße einzurichten. Dieses Ziel wurde am Montag erreicht. Denn sowohl die Station in Hermagor als auch jene in Feldkirchen – die letzten beiden fehlenden Bezirke – ging in Betrieb. In der Tiebelstadt ist die Station nahe der Rot-Kreuz-Bezirksleitestelle eingerichtet. Rund 150 Menschen können dort pro Tag die Proben abgenommen werden. Und bereits am ersten Betriebstag hatten die Rot-Kreuz-Mitarbeiter alle Hände voll zu tun.